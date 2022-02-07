Вор обчистил кассу почтового отделения в Никольском

Автор: Гузель Галимова
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Полиция разыскивает вора, который вскрыл операционные кассы в почтовом отделении Тосненского района Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 5 февраля рано утром в полицию поступило сообщение, что неизвестные взломали вход в отделение почты на Школьной улице. По предварительным данным, вскрыты операционные кассы, сумма ущерба устанавливается.

Полиция уже осмотрела место преступления.

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05.02.2022 113
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