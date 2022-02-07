Вор обчистил кассу почтового отделения в Никольском

Полиция разыскивает вора, который вскрыл операционные кассы в почтовом отделении Тосненского района Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 5 февраля рано утром в полицию поступило сообщение, что неизвестные взломали вход в отделение почты на Школьной улице. По предварительным данным, вскрыты операционные кассы, сумма ущерба устанавливается.

Полиция уже осмотрела место преступления.