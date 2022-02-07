Видео: наглый глухарь наведался в гости к барсуку под Петербургом

Вышел очередной выпуск «Каждой твари по паре» с Павлом Глазковым.

На фотоловушку блогера попала довольно интересная ситуация из мира животных. Глухарь решил наведаться в берлогу к барсуку. Как только птица приземлилась, она начала усердно что-то раскапывать.

Как оказалось, глухарю понадобились маленькие камни под названием гастролиты. С их помощью птице проще переваривать иголки с хвойных деревьев, которыми она питается зимой. Маленькие камешки буквально перетирают твердые иголки в желудке глухаря.

Надеемся, что обитатель берлоги, у которого так вероломно увели камни, не сильно расстроится.