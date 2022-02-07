Больницы Петербурга и Ленобласти нуждаются в донорской крови

В четверг, 10 февраля, жители Петербурга и Ленобласти смогут сдать кровь в вечернее время.

В связи с необходимостью пополнения запаса компонентов донорской крови в филиале Центра крови Ленинградской области в Петербурге принимать доноров будут почти весь день.

Так, 10 февраля коллектив медучреждения ждет всех неравнодушных по адресу проспект Луначарского 45/2 (здание Ленинградской областной клинической больницы). В этот день будет организован прием крови в дневное и вечернее время (с 9:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 18:00).

Доноры после процедуры по сдаче крови получат справку на 2 дня отдыха и компенсацию в видео 1296 рублей. При себе необходимо иметь паспорт.

Узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8 (812) 511-09-18.