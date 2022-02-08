Еще один «Амбулаторный COVID-Центр» открылся в Мурино

Центр открылся сегодня, 8 февраля, в здании БЦ на улице Парковой, 1а.

Работа «Амбулаторного COVID -Центра» в Мурино организована Токсовской больницей и Ленинградской областной клинической больницей. В центре проводится экспресс-тестирование на COVID-19, также в центре можно оставить заявку на оформление больничного, при наличии показаний пройти осмотр и получить препараты для амбулаторного лечения.

Решение усилить Кудрово и Мурино мобильными амбулаториями было принято Александром Дрозденко накануне. Первый такой центр уже неделю работает в Кудрово. По данным Всеволожской больницы, за день медицинскую помощь в нем получает порядка 300 жителей.

Также в крупных жилых массивах – Мурино, Кудрово и Южном во Всеволожске – переданы под кабинеты врачей общей практики офисные и муниципальные помещения.

Об огромных очередях в медучреждения Выборга, Соснового Бора, Мурино и Кудрово ivbg.ru сообщал ранее.