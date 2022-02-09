Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы.

По словам представителей партии, парламентарий находится под постоянным контролем медиков. Но тем не менее чувствует себя хорошо и продолжает работать, заявили РИА Новости в пресс-службе партии.

Вам будет интересно Петербуржцы смогут вернуться на работу без ответа о дистанционном закрытии больничного Жители Петербурга, которые не получили ответа о дистанционном закрытии больничного, могут выйти на работу. Такое заявление на пресс-конференции «Интерфакс» сделала начальник... 08.02.2022 141

Ранее Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники и предложить россиянам присоединить эти каникулы к своим отпускам.