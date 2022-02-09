Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы

Автор: Гузель Галимова
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы.

По словам представителей партии, парламентарий находится под постоянным контролем медиков. Но тем не менее чувствует себя хорошо и продолжает работать, заявили РИА Новости в пресс-службе партии.

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