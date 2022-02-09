Эрмитаж изменит режим работы с 15 февраля

Такое решение руководство музея приняло из-за нестабильной ситуации с коронавирусом.

С 15 февраля Эрмитаж изменит режим работы. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

Главный музейный комплекс и Главный Штаб Эрмитажа будут принимать посетителей со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00. В субботу учреждение будет работать до 20:00. Последний сеанс на посещение начинается за два часа до закрытия музея, а кассы — за один час.

Также сообщается, что с 8 февраля жители и гости культурной столицы временно не смогут попасть в Зимний Дворец Петра I. Полную информацию о работе всех выставочных залов можно узнать на сайте Эрмитажа.