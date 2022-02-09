Полиция наведалась в УК после падения льдины на коляску с ребенком в Луге

Мама с ребенком чудом остались целы.
Фото: СК по Ленобласти
Фото: СК по Ленобласти
Как передает пресс-служба СК по Ленобласти в среду, 9 февраля, правоохранители инициировали проверку управляющей компании, на балансе которой находится дом на улице Киевской, 53. Именного с его крыши льдина едва не травмировала маму, проходившую с коляской мимо.
Коляску всю перекосило, сдавило. Хорошо, я успела оттолкнуть, и ребёнок остался жив, а если б на голову, конец был бы трагичным, — пишет местная жительница.
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09.02.2022 140