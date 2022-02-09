Учебный самолет с курсантом из Петербурга на борту совершил жесткую посадку в Татарстане

В среду, 9 февраля, учебный самолет с курсантом Санкт-Петербургского университета гражданской авиации совершил жесткую посадку в Татарстане.

Известно, что самолет Cessna, принадлежащий петербургскому университету, выполнял тренировочный полет и им управлял курсант. Именно его ошибка могла стать причиной происшествия, пишет «Интерфакс».

Курсант и инструктор остались живы. Проводится проверка.