Учебный самолет с курсантом из Петербурга на борту совершил жесткую посадку в Татарстане

Автор: Гузель Галимова
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В среду, 9 февраля, учебный самолет с курсантом Санкт-Петербургского университета гражданской авиации совершил жесткую посадку в Татарстане.

Известно, что самолет Cessna, принадлежащий петербургскому университету, выполнял тренировочный полет и им управлял курсант. Именно его ошибка могла стать причиной происшествия, пишет «Интерфакс».

Курсант и инструктор остались живы. Проводится проверка.

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09.02.2022 187
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