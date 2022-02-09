Новостройки в России за год подорожали на 26%

Стоимость квартиры в новостройках в среднем по России за 2021 год выросла на 26% — до 98,9 тыс. рублей за квадратный метр.

При этом рост цен на вторичном рынке составил 17% — до 76,7 тысячи рублей, следует из материалов Росстата. Статистика приводится по итогам четвертого квартала 2021 года к аналогичному кварталу 2020 года.

Уточняется, что новостройка среднего качества подорожала почти на 30%, до 101,3 тыс. рублей за «квадрат», а элитные квартиры — на 19%, до 223,7 тыс. рублей. На вторичном рынке: повышение цен составило от 11% на элитные квартиры — 118,9 тыс. рублей за «квадрат», до 19% на квартиры среднего качества — 70,5 тыс. рублей.

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Тем временем в Петербурге и Ленобласти в 2021 году продали квартир на 580 млрд рублей, что на 16% выше результатов 2020 года.