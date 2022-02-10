Российская торговая сеть открыла магазин без продавцов и касс

Российская торговая сеть супермаркетов «ВкусВилл» открыла в Москве магазин нового формата – без продавцов и касс. Первый подобный магазин площадью 52 квадратных метра заработал на Тестовской улице.

Там продаются кулинария и сэндвичи, бакалея, фасованные фрукты и овощи, напитки, десерты и молочные продукты. Продавцы приходят в магазин только по утрам, чтобы выложить товар, а в остальное время с покупателями работает консультант.

При входе в магазин требуется отсканировать qr-код в приложении «ВкусВилла», к которому привязана банковская карта покупателя. Деньги за покупки будут списываться автоматически.