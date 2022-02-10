Лобовое столкновение легковушек произошло в Санкт-Петербурге

Информация о пострадавших не поступала.

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, перед развилкой Решетниково-Рощино на Пухтоловской дороге произошло лобовое столкновение легковушек.

Предварительно один из водителей не справился с управлением из-за скользкой дороги.

По факту происшествия будет проведена проверка.