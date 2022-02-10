Лобовое столкновение легковушек произошло в Санкт-Петербурге

Информация о пострадавших не поступала.
По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, перед развилкой Решетниково-Рощино на Пухтоловской дороге произошло лобовое столкновение легковушек.
Предварительно один из водителей не справился с управлением из-за скользкой дороги.
По факту происшествия будет проведена проверка.
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