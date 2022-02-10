Сбербанк начинает приём заявок на выдачу льготных кредитов для малого и среднего предпринимательства с новыми выгодными условиями.

Льготные кредиты предоставляются малому и среднему бизнесу на оборотные и инвестиционные цели, а также для рефинансирования кредитов по обновлённой программе Минэкономразвития в рамках постановления Правительства РФ № 1764.

Сбербанк работает по программе 1764 с момента ее запуска и за это время профинансировал предприятия малого и среднего бизнеса на сумму более 1 трлн рублей. Сейчас благодаря новому лимиту мы готовы предоставлять дополнительное финансирование предпринимателям. Этот лимит позволит поддерживать текущий портфель, а также выдать дополнительно более 100 млрд рублей кредитов. Мы считаем, что это важная мера, которая способна поддержать экономику после непростого и нестабильного периода пандемии, — рассказал Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Максимальная ставка по кредиту равна значению ключевой ставки Банка России на дату заключения договора плюс 2,75%, таким образом, на текущий момент ставка по кредиту составит 11,25%. В зависимости от целей кредитования максимальная сумма кредита составит:

при кредитовании на инвестиционные целя для микропредприятий — 200 млн рублей, для малого бизнеса — 500 млн рублей, для среднего бизнеса — 2 млрд рублей;

при оборотном кредитовании для микро и малого бизнеса — 200 млн рублей, для среднего бизнеса — 500 млн рублей;

при рефинансировании — не более суммы рефинансируемого кредита.