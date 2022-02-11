Памятник пожарным и спасателям установят в Волхове

В 2022 году в Волхове на Аллее Мужества на улице Мичурина установят памятник пожарным и спасателям. Необходимые вопросы согласованы с городским советом депутатов. Средства выделят из местного бюджета.

Идею стелы предложили сотрудники пожарно-спасательного гарнизона.

Установку памятника 10 февраля обсудили на совещании совещания с главой администрации Волховского района Алексеем Брицуном начальник отряда Государственной противопожарной службы Волховского района Сергей Рощупкин, глава пожарно-спасательного гарнизона Роман Шитов и начальник ОНД и ПР Волховского района Артем Гнедов.

Ранее ivbg.ru рассказывал о бывшем сотруднике МЧС, а ныне руфере, который весьма оригинально поддержал сборную России на Олимпиаде в Пекине.