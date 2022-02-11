Движение на 8 трассах Ленобласти 12 февраля будет ограничено

В Ленинградской области продолжается ремонт дорожного покрытия и уборка снега на трассах региона. Публикуем перечень дорог, где 12 февраля придется сбавить скорость.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 44-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

-км 629,630,632,670, 672-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 133 ТрР Мга ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

-км 480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 51+415 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 9.02 по 23:00 15.02.22, ремонт деформационного шва;

— км 61-65 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи;

— км 125-126; 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к г. Выборг № 1 км 5-6 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 08:00, уборка и вывоз снега;

— подъезд к г. Выборг № 2 км 0-4 ограничение скорости в оба направления с 20:00 до 08:00, очистка тротуаров от снега;

— км 181 ограничение скорости движения в сторону государственной границы с ФР с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;

— км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежного вала автогрейдером;

— км 0-10 ограничение скорости в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров и уборка снежного вала.

А-181 «Магистральная»:

— км 115-121 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка дорожных знаков, а/остановок;

— км 28 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитных экранов;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка обочин от снега;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка съездов от снега и грязи;

— км 72-74 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка и вывоз снега.