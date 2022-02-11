Ребенок пострадал на железной дороге под Петербургом

Электричка «Сестрорецк-Петербург» травмировала 9-летнего мальчика вечером, 11 февраля.
Как стало известно Фонтанке, столкновение произошло в 18:05 на перегоне «Лахта — Новая Деревня». В полиции на транспорте сообщили, что родители с ребёнком переходили пути в положенном месте, но на запрещающий сигнал светофора. Мальчик выбежал вперед и его зацепило составом
Медиков из числа пассажиров попросили оказать помощь, — поделился очевидец событий.
Информации о состоянии ребенка пока нет.
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