Ребенок пострадал на железной дороге под Петербургом

Автор: Анастасия Щербакова
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Электричка «Сестрорецк-Петербург» травмировала 9-летнего мальчика  вечером, 11 февраля.

Как стало известно Фонтанке, столкновение произошло в 18:05 на перегоне «Лахта — Новая Деревня». В полиции на транспорте сообщили, что родители с ребёнком переходили пути в положенном месте, но на запрещающий сигнал светофора. Мальчик выбежал вперед и его зацепило составом

Медиков из числа пассажиров попросили оказать помощь, — поделился очевидец событий.

Информации о состоянии ребенка пока нет.

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11.02.2022 128
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