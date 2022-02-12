В Кудрово под окнами многоэтажки нашли погибшую девушку

Следователи выясняют причины гибели девушки.

По информации правоохранительных органов Ленобласти, тело девушки было обнаружено ночью, 11 февраля, под окнами 25-этажки на проспекте Строителей в Кудрово.

Предварительной причиной гибели называется падение с большой высоты.

Полисмены выяснили, что погибшей было 22 года и она была зарегистрирована в Кудрово. Также, ранее погибшая проходила консультации у психиатров.