Россиян предупредили о мошенниках, орудующих в канун Дня всех влюбленных

В ВТБ сообщили об аферистах, которые шантажируют россиян в социальных сетях и вымогают деньги.
Как рассказали в пресс-службе банка ВТБ 13 февраля, аферисты шантажируют россиян в соцсетях и на сайтах знакомств, вымогая деньги в переписках и вынуждая платить на поддельных сайтах по организации свиданий.
Заполучив личную информацию о жертве, мошенники начинают угрожать, что обнародуют снимки и переписки в интернете. Чтобы избежать этого, от пользователя требуют перевести деньги на указанные реквизиты.
Еще одним видом мошенничества, который активно используют нечестные люди, стала организация «свиданий». Договорившись об такой услуге, жертва получает ссылку для покупки билета, которая ведет на фейковый сайт, где мошенники получают данные банковской карточки.