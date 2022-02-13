Россиян предупредили о мошенниках, орудующих в канун Дня всех влюбленных

В ВТБ сообщили об аферистах, которые шантажируют россиян в социальных сетях и вымогают деньги.

Как рассказали в пресс-службе банка ВТБ 13 февраля, аферисты шантажируют россиян в соцсетях и на сайтах знакомств, вымогая деньги в переписках и вынуждая платить на поддельных сайтах по организации свиданий.

РИА Новости сообщение банка. Одним из наиболее распространенных сценариев мошенников накануне 14 февраля стала переписка с пользователями социальных сетей и сайтов знакомств. Владельцы аккаунтов, которые редко используют свое настоящее имя, «добавляют в друзья» одиноких мужчин и женщин и начинают общение на личные темы, — приводитсообщение банка.

Заполучив личную информацию о жертве, мошенники начинают угрожать, что обнародуют снимки и переписки в интернете. Чтобы избежать этого, от пользователя требуют перевести деньги на указанные реквизиты.

Еще одним видом мошенничества, который активно используют нечестные люди, стала организация «свиданий». Договорившись об такой услуге, жертва получает ссылку для покупки билета, которая ведет на фейковый сайт, где мошенники получают данные банковской карточки.