Уже полмиллиона кубометров снега вывезли с дорог и улиц Ленобласти за зиму

Комитет по ЖКХ Ленобласти: в регионе убрали и вывезли 517 тысяч кубометров снега, а еще часть дожидается вывоза на специальные площадки.

Как рассказали в ведомстве, сейчас снег в регионе убирает 4455 сотрудников и 1355 единиц спецтехники. Высота снежного покрова в районах области достигает исторического максимума: в Тихвине 74 см, в Бокситогорске 71, в Выборге 81, в Лодейном Поле 79.

«Нам необходимо усовершенствовать концепцию организации работы служб по благоустройству, коммунальных служб, управляющих компаний по содержанию городов и поселков в Ленинградской области. Есть вопрос со схемами уборки территорий. Не нужно упираться только в снег, важно повысить качество уборки в любое время года», ― подчеркнул глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Предстоящая неделя, по прогнозам синоптиков, будет снежной. Комитет ЖКХ Ленобласти напомнил, что рабочая смена дворников в снегопады должна начинаться минимум с 5 часов утра, чтобы к моменту выхода людей на работу основные пешеходные пути были уже расчищены.

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Обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе в социальной сети ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.

Обращения по поводу уборок федеральных трасс, проходящих по территории Ленинградской области и КАДа принимаются диспетчерской службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по номеру 8 (812) 405-08-60. О плохой уборке местных улиц и дворов следует сообщать по телефонам единых диспетчерских служб в районах Ленобласти, номера телефонов по ссылке.