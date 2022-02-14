Количество ресторанов «Макдональдс» в Ленобласти увеличится вдвое

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом генеральный директор сети в России поговорил с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» расширяет свое присутствие на территории Ленобласти. В планах компании в течении пяти лет открыть вдвое больше своих точек.

Кроме финансового интереса, компания хочет наладить сотрудничество с Ленинградским мультицентром социальной и трудовой интеграции. Выпускников учреждения будут обучать и принимать на работу.

Все это было озвучено в ходе встречи губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и генерального директора компании в России Марка Кареной в понедельник, 14 февраля, передает пресс-служба правительства Ленобласти.

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14.02.2022 131
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