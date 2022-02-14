Автор огромной фекалии на Марсовом поле раскаялся перед петербуржцами

Адвокат задержанного художника показал записку, где он извинился перед жителями Северной столицы за непотребство на месте захоронений.

Фотография короткого письменного извинения оказалась в распоряжении Фонтанки 14 февраля.

Это вызвано раскаянием. Он адекватный человек, понимает, что кого-то это могло оскорбить, поэтому принял решение публично принести извинения, — рассказал адвокат художника.

При этом защитник Ивана Волкова пока не комментирует ход расследования дела, уточнив, что это нарушает адвокатскую тайну.

Напомним, скандальный перформанс петербургского художника стали обсуждать в начале января этого года. Задержанный рассказывал правоохранителям, что не вкладывал в инсталляцию никакого смысла. В Интернете появление коричневой фигуры связывали с удручающим состоянием города — петербуржцы жаловались на мусор и неубранный снег.