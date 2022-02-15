В Ленобласти с начала года по «Пушкинской карте» купили почти 1 400 билетов в театры и на концерты

В первый месяц 2022 года в Ленобласти по «Пушкинской карте» приобрели 1 369 билетов в театры и на концерты.

В регионе к проекту присоединились 12 учреждений культуры: четыре государственных театра, два государственных оркестра, четыре государственных музея и два негосударственных учреждения культуры. Афишу мероприятий можно посмотреть на сайте «Культура.рф».

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Напомним, номинал «Пушкинской карты» с нового года увеличился с 3 до 5 тысяч рублей. С февраля владельцы карты могут посещать не только театры, музеи, выставки и другие культурные мероприятия, но и кинотеатры. Картой можно будет оплатить только билеты на фильмы российского производства, созданные при поддержке Минкультуры и Фонда кино.