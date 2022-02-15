«Сбер»: инвестиции ФНБ снизят курс доллара до 68 рублей

Рубль к доллару может укрепиться на отметке 68 рублей. Развитие таких событий может произойти на фоне инвестиций из ФНБ в оптимистическом сценарии.

Как передает РБК, прогноз соответствующего содержания представлен в обзоре SberCIB. Согласно оценкам экспертов, объем ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) по оптимистическому сценарию окажется выше 10% уже в 2023 году. По факту данные средства можно будет направить в инвестиции.

— В 2024 году для инвестирования в российские проекты из средств ФНБ будут доступны уже десятки миллиардов долларов, — цитирует издание документ.

При этом, как отмечают аналитики, поскольку инвестирование происходит в рублях, то в Минфине обмен валюты из ФНБ будет производиться на рубли.

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