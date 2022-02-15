ВЦИОМ: сбережения есть только у трети россиян

ВЦИОМ представил статистику, согласно которой треть россиян имеют сбережения, при этом почти 70% опрошенных не стремятся экономить на самом необходимом ради накоплений.
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты исследования, касающегося сбережений граждан. Согласно ему, 33% россиян имеют собственные сбережения, а 64% призналось в отсутствии семейных сбережений.
Среди имеющих накопления больше всего жителей двух столиц (48%). Также чаще финансовую подушку безопасности готовят россияне с неоконченным высшим образованием (43%) и молодые люди 18-24 лет (39%).
Основная масса опрошенных откладывает деньги, в зависимости от текущей ситуации (86%), и только 8% следуют точному плану накопления.
43% граждан откладывают средства на регулярной основе, например, каждый месяц или раз в квартал. Из них 63% находятся в возрасте от 25 до 34 лет.
Россияне более старшего возраста, от 45 лет и выше, откладывают деньги, если остаются свободные средства. Таких граждан чуть больше половины – 54%.
В предыдущем году 60% жителей России были вынуждены потратить накопления на непредвиденные расходы. При этом полностью или почти полностью резервы опустошили 6%, потратили большую часть накоплений – 20%, а лишились меньшей части 34%. Сохранили сбережения от внеплановых трат 37% граждан.
Также ВЦИОМ опубликовал данные, что 69% россиян не стремятся экономить на насущном ради накоплений.