Ученик Юкковской школы-интерната победил в международном конкурсе

Школьник с биологическим проектом о листовой капусте победил в конкурсе научно-исследовательских работ «Путь в науку – 2022».

На конкурс Джасурбек Зокиров представил научно-исследовательскую работу «Развитие растения листовой капусты пак-чой от семени до семени». Она и принесла ему диплом победителя III степени по направлению «Биологические науки» в номинации «Лучшая научно-исследовательская работа».

Всего в конкурсе приняло участие 2807 человек.

Отметим, что ранее школьники из Соснового Бора победили в международной премии по экологии. Они заняли первое место в номинации «Экоакция» и оказались в числе победителей международной премии «Экология – дело каждого».