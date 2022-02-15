Спортивному проекту из Ленобласти нужна ваша поддержка

Проект «Мы Команда» вошёл в лонг-лист Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре!» в номинации «Дети в спорте».

Чтобы поддержать проект, нужно зайти в раздел «Проекты» по ссылке и проголосовать за нашего участника.

«Мы Команда» — это проект центра социального и спортивного развития «Амалиэль», объединяющий детей с ограниченными возможностями здоровья и без таковых ― вокруг ледовых видов спорта — следж-хоккей, хоккей для самых юных, девичий хоккей и фигурное катание.

Финалисты основных номинаций конкурса «Ты в игре!» получат по 300 тысяч рублей на реализацию проекта, победитель ― Гран-при в 1 млн рублей.

Подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».