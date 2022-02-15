«Такое случается раз в 1300 лет»: Рекордная волна высотой зафиксирована у побережья Канады

Высота гребня достигает около четырех этажей.

Специалисты зафиксировали необычно высокую волну у побережья на острове Ванкувер. Событие является крайне редким и непредсказуемым.

Подобные волны, как отметили ученые, не являются цунами. Последние, как правило, возникают в результате сейсмической активности, в то время как «волны-убийцы» образуются в результате сильного ветра, штормов и течений. Первая волна подобной мощности была зафиксирована около Норвегии в 1995 году. Ее высота составила 25,6 метра.

Несмотря на то, что высота волны около Канады оказалась гораздо меньше, ученые назвали ее самой экстремальной из всех обнаруженных. Главная опасность заключается в непредсказуемости данных волн, из-за чего они представляют угрозу для простых людей, а также тех, кто проводит операции в море.

Вам будет интересно Сотрудник петербургской таможни отказался от взятки в 52 тысячи рублей Сотрудника просили ускорить таможенные процедуры в обмен на разовую "прибавку к зарплате". Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает пресс-служба СЗТУ. Как... 10.02.2022 270

Отмечается, что волна была зафиксирована в ноябре 2020 года. Ее высота составила 17,6 метра, что сопоставимо с высотой четырехэтажного дома. Ее удалось обнаружить благодаря данным, собранным при помощи сенсорных буев, расположенных вдоль побережья Северной Америки.