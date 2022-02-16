В метро Петербурга введут новые штрафы, в том числе за проезд без одежды или обуви

В Петербурге расширят список нарушений в метрополитене, за которые пассажирам грозит административная ответственность. Депутаты приняли в первом чтении соответствующие поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Согласно документу, который внес Смольный, штрафовать:

на 500 рублей предлагается граждан, которые заходят в метро без обуви или без одежды, в зловонной одежде, везут плохо пахнущую ручную кладь;

предлагается граждан, которые заходят в метро без обуви или без одежды, в зловонной одежде, везут плохо пахнущую ручную кладь; на 500 рублей — за провоз животных вне клеток, контейнеров с глухим дном. Исключение — собаки-проводников на поводке с соответствующими документами;

— за провоз животных вне клеток, контейнеров с глухим дном. Исключение — собаки-проводников на поводке с соответствующими документами; на сумму от 500 до 3 000 рублей — граждан, которые залезли на крышу вагона или другие элементы поездов, спустились на пути, бросили туда предмет, пытались самостоятельно что-то с них достать;

— граждан, которые залезли на крышу вагона или другие элементы поездов, спустились на пути, бросили туда предмет, пытались самостоятельно что-то с них достать; на сумму от 500 до 3 000 рублей — за открытие дверей вагона во время движения или остановок поезда, за задержку отправления поезда, за нанесение надписей, наклеек, изображений, информационных и рекламных материалов;

— за открытие дверей вагона во время движения или остановок поезда, за задержку отправления поезда, за нанесение надписей, наклеек, изображений, информационных и рекламных материалов; на 1 000 – 3 000 рублей – за игру на музыкальных инструментах и использование звукоусиления без разрешения метрополитена;

– за игру на музыкальных инструментах и использование звукоусиления без разрешения метрополитена; на 1 000 – 5 000 рублей – граждан, которые предлагают другим пассажирам что-либо купить, обменять, погадать им, а также занимается благотворительной деятельностью без разрешения перевозчика и другие штрафы.

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Законопроект вызвал в ЗакСе дискуссию. В частности, не понятно, каким образом и кто будет определять уровень зловония одежды пассажира, в чем состоит общественный вред от босого пассажира. Законопроект отправлен на доработку.