Мужчина с катаной напал на двух россиянок в Стамбуле

В Стамбуле две россиянки были атакованы мужчиной с холодным оружием. Как рассказали в российском генконсульстве в турецком городе, женщинам потребовалась медицинская помощь.
Нападение произошло в стамбульском районе Фатих. Неизвестный мужчина в черной куртке последовал женщин на улице до отеля. Одна из россиянок получила резаные травмы головы. Ее доставили в медучреждение.
Впоследствии женщины обратились с заявлением в отделение местной полиции. Злоумышленника ищут. Консульское учреждение также обратилось в турецкие правоохранительные органы с просьбой предоставить информацию о ходе расследования.
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