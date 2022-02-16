Microsoft выпустила крупное обновление Windows 11 с поддержкой приложений Android

Функция доступна пока только пользователям из США, а списке приложений всего около 60 наименований.

Microsoft представила первое крупное обновление для Windows 11. Теперь на компьютере можно запускать некоторые приложения для Android.

Эта функция пока доступна только пользователям из США. Чтобы установить приложение (одно из примерно 60 доступных сейчас), нужно скачать из Microsoft Store другой магазин — Amazon Appstore и там получить приложение.

Также с обновлением «Блокнот» получил темную версию и многократную отмену ввода (ранее была доступна только отмена последней операции). В целом «Блокнот» стал выглядеть более современно. Дизайн Windows Media Player также обновился.

Вам будет интересно Аналитики сравнили количество пользователей iPhone и Android в российских столицах Разница между Москвой и Санкт-Петербургом оказалась существенной. По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, аналитики создали карту на которой отмечены пользователи конкурирующих... 14.02.2022 171

Кроме этого, в Windows 11 стало возможно установить дату и время на панели задач на нескольких экранах, появился погодный виджет и возможность начать демонстрацию окна в Teams с панели задач.