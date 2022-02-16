Сергей Перминов рассказал об итогах переговоров Путина и Шольца

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов прокомментировал более чем трехчасовую встречу лидеров России и Германии, которая прошла 15 февраля.
Парламентарий рассказал, что президент России рассматривает текущую архитектуру безопасности у западных границ России как риск. И не готов принимать на веру лишь устные заверения, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня. По мнению сенатора, эту позицию разделяют миллионы россиян.
Также Сергей Перминов сообщил: российская сторона опасается, что переговорный процесс по евробезопасности может быть необоснованно затянут.
Российская сторона надеется, что результатом переговоров станет попытка сдвинуть Минский процесс с мертвой точки и решить проблемы Донбасса без дальнейших эскалаций конфликта.