Сергей Перминов рассказал об итогах переговоров Путина и Шольца

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов прокомментировал более чем трехчасовую встречу лидеров России и Германии, которая прошла 15 февраля.

«Путин символично отметил, в том числе, вклад Шольца на посту бургомистра Гамбурга в побратимские связи с Петербургом, которым в 2022 году исполняется 65 лет», – отметил Сергей Перминов

Парламентарий рассказал, что президент России рассматривает текущую архитектуру безопасности у западных границ России как риск. И не готов принимать на веру лишь устные заверения, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня. По мнению сенатора, эту позицию разделяют миллионы россиян.

Также Сергей Перминов сообщил: российская сторона опасается, что переговорный процесс по евробезопасности может быть необоснованно затянут.

«Если оглянуться назад, то уже минуло ровно 7 лет с момента согласования 11-12 февраля 2015 года Второго Минского соглашения в формате «Нормандской четверки». На протяжении прошедшего периода произошло военное укрепление Украины, не улучшилось положение Донбасса в плане гарантий безопасности жителей, среди которых очень большое число наших, российских сограждан», – напомнил Сергей Перминов

Российская сторона надеется, что результатом переговоров станет попытка сдвинуть Минский процесс с мертвой точки и решить проблемы Донбасса без дальнейших эскалаций конфликта.