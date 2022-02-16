Инфляция в России разогналась до 8,75 % в феврале

Инфляция в России на 11 февраля в годовом выражении составила 8,75%. Неделей ранее рост цен остановился на отметке в 8,8%.

Такие данные представил РИА Новости 16 февраля со ссылкой на Минэкономразвития.

По данным Росстата, инфляция в России с 5 по 11 февраля замедлилась до уровня в 0,13%. Таким образом за прошедшие 1,5 месяца нового года потребительские цены выросли на 1,29%.

По подсчетам ведомства, за указанный период цены незначительно упали в сфере туристических услуг (-0,37%) и на ряд продовольственных товаров за счет замедления роста цен на плодоовощную продукцию (-0,36%). На другие продукты питания темпы роста цен сохранились на уровне в 0,17%.