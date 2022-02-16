Литва открыла границы для российских туристов

Консульство и визовые центры страны начинают прием заявлений на выдачу шенгенских виз россиянам.

Как сообщает РИА Новости 16 февраля, с 31 марта этого года граждане России смогут посетить Литву при наличии шенгенской визы и отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки. Также в зачет пойдет и сертификат о вакцинации. Однако стоит помнить, что «Спутник V» и другие российские вакцины Литвой пока не признаны.

При подаче документов заявитель должен подтвердить, что въезд в страну планируется позже 31 марта 2022 года независимо от цели поездки. Соискатели на визу должны предварительно записаться на прием.