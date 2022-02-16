Госдума приняла закон об индексации пенсий военным на 8,6%

Законопроект был принят сразу в трех чтениях.

Об этом в среду, 16 февраля, пишет РИА Новости.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что кабмин подготовил соответствующий документ. Он просил депутатов Госдумы рассмотреть его в особом порядке, чтобы пенсионеры начали получать надбавки уже в ближайшее время.

Таким образом размер военной пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 % с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством.

Изначально с инициативой об увеличении пенсионных выплат военным выступил президент России Владимир Путин. Он отмечал, что это затронет более 2,6 млн жителей страны.