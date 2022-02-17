18 человек погибли при пожарах в Ленобласти с начала года

С начала 2022 года на территории Ленобласти произошло 363 пожара.

При этом погибли 18 человек, еще девять человек получили травмы и ожоги. 19 жителей региона удалось вытащили из горящих помещений, сообщает Online47 со ссылкой на пресс-службу Леноблпожспаса.

Только за последние сутки в регионе произошло пять пожаров, в который погибли два человека.

Вам будет интересно "Обещал нас порезать": любовный треугольник в Мурино закончился залитой кровью парадной дома В одном из ЖК Мурино развернулась любовная драма. На видео попал момент взлома полицейскими двери квартиры, где произошла поножовщина на... 16.02.2022 180

За аналогичный период 2021 года в Ленобласти произошло 479 пожаров.