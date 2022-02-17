У женщины угнали каршеринг с ее же аккаунта в Петербурге

По информации ivbg.ru, 15 февраля около 02:00 в полицию Василеостровского района Санкт-Петербурга обратилась 32-летняя женщина.

Злоумышленник 14 февраля, воспользовавшись ее аккаунтом, угнал от дома № 2, корп. 1, на бульваре Александра Грина арендованную ею Hyundai Creta. Автомобиль остановился напротив дома № 11 по улице Маяковского. Тогда угонщик скрылся.

Подозреваемый задержан 15 февраля около 19:00. Им оказался 29-летний неработающий житель Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).