У женщины угнали каршеринг с ее же аккаунта в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 15 февраля около 02:00 в полицию Василеостровского района Санкт-Петербурга обратилась 32-летняя женщина.

Злоумышленник 14 февраля, воспользовавшись ее аккаунтом, угнал от дома № 2, корп. 1, на бульваре Александра Грина арендованную ею Hyundai Creta. Автомобиль остановился напротив дома № 11 по улице Маяковского. Тогда угонщик скрылся.

Подозреваемый задержан 15 февраля около 19:00. Им оказался 29-летний неработающий житель Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

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14.02.2022 770
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