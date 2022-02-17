Росприроднадзор нашел нарушения на полигоне «Северная Самарка» во Всеволожском районе

Завершена внеплановая проверка полигона «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области и эксплуатирующего его ЗАО «Промотходы». На месте найдены отходы, запрещенные к захоронению.
Экспертная лаборатория ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» в ходе маркшейдерско-геодезической съемки подтвердила исчерпание полигоном мощностей.
По результатам проверки сотрудники Росприроднадзора направят в суд протоколы об административном правонарушении в отношении компании-оператора.
Вам будет интересно
Как сообщал ivbg.ru, 7 февраля на территории АО «Бумажная фабрика «Коммунар» в Гатчинском районе упавшая с крыши ледяная глыба убила...
11.02.2022 649