Росприроднадзор нашел нарушения на полигоне «Северная Самарка» во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Завершена внеплановая проверка полигона «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области и эксплуатирующего его ЗАО «Промотходы». На месте найдены отходы, запрещенные к захоронению.

Росприроднадзор
Фото: пресс-служба администрации Кронштадтского района

Экспертная лаборатория ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» в ходе маркшейдерско-геодезической съемки подтвердила исчерпание полигоном мощностей.

По результатам проверки сотрудники Росприроднадзора направят в суд протоколы об административном правонарушении в отношении компании-оператора.

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