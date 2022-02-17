Сотрудники Кингисеппского лесничества заработали 3 млн рублей на аренде техники. Есть признаки преступлений

Правоохранительные органы установили, что должностные лица Кингисеппского лесничества (филиал ЛОГКУ «Ленобллес») в 2021 году сдавали госимущество частной компании по лесозаготовке.

Следствие полагает, что таким образом они заработали около трех миллионов рублей. В действиях должностных лиц усматривают признаки преступлений по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что директор лужского лесничества задержан в Ленинградской области по подозрению во взяточничестве.