Сотрудники Кингисеппского лесничества заработали 3 млн рублей на аренде техники. Есть признаки преступлений

Правоохранительные органы установили, что должностные лица Кингисеппского лесничества (филиал ЛОГКУ «Ленобллес») в 2021 году сдавали госимущество частной компании по лесозаготовке.
Следствие полагает, что таким образом они заработали около трех миллионов рублей. В действиях должностных лиц усматривают признаки преступлений по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что директор лужского лесничества задержан в Ленинградской области по подозрению во взяточничестве.
Вам будет интересно
«Вышвырнули, как собаку»: жителя Киришей выписали через три дня после ампутации из-за сгоревших документов
В паблике «КИРИШИ Онлайн» сообщают: обгоревшего мужчину с ампутированной ногой «вышвырнули, как собаку», из больницы, потому что у него не...
15.02.2022 375