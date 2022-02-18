В Общественной палате Ленобласти предложили разрешить мужчинам забирать свою фамилию у бывших жен после развода

При разводе мужчинам нужно разрешить забирать у бывших супруг свою фамилию, предложил первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров в интервью «Абзацу».

«Некоторым мужчинам часто неприятно, когда их бывшая супруга продолжает носить их фамилию. Думаю, что надо предусмотреть практику возврата девичьей фамилии при разводе. Причем обязать составлять брачный договор, в котором это условие будет прописано», — сказал Петров.

Он также добавил, что возможность забрать фамилию у бывшей супруги необходимо прописать в документах еще при заключении брака.

Ранее Петров предложил лишать прав водителей-новичков в после трех ДТП. А также ввести трехдневный период без оформления больничного для простудившихся работников, чтобы они могли самостоятельно лечиться дома.