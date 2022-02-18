Нормативы заготовки древесины для жителей Ленобласти предложено сохранить

Нормы заготовки древесины для жителей Ленобласти решено не сокращать

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрании Ленобласти, депутаты рассмотрели поправки к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Ленинградской области» на заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию.

Изначально законопроектом предлагалось существенно уменьшить нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, установленные областным законом 2007 года № 108-оз «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Ленинградской области».

Так, для строительства жилого дома предлагалось выделять до 100 куб.метров древесины один раз в 30 лет (против существующих 150 куб.метров один раз в 10 лет). Норматив предоставления древесины для ремонта жилых домов, пострадавших от пожаров и стихийных бедствий предлагалось сократить до 50 куб.метров (против существующих 150 куб.метров). Норматив для отопления жилых домов предлагалось сократить до 10 куб.метров в год (против существующих 15 куб.метров в год).

Однако, депутаты не согласились с такими значительными сокращениями. Председатель постоянной комиссии Андрей Гардашников («Единая Россия») выступил инициатором поправок и предложил:

— для многодетных семей сохранить существующий норматив для строительства жилого дома — 150 куб.метров

— для ремонта жилых домов, пострадавших от пожаров и стихийных бедствий, установить норматив на уровне 100 куб.метров (вместо предложенных 50 куб.метров)

— существующий норматив заготовки древесины для отопления жилых домов (15 куб.метров) не сокращать до 10, а сохранить на прежнем уровне.

Комиссия поддержала предложенные поправки и рекомендовала принять законопроект во втором и третьем чтениях.