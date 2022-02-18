Фото: Госжилнадзор внезапно пришел с проверками в Бокситогорск. Результаты плачевные

Сотрудники Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области 18 февраля провели внеплановые выездные проверки исполнения уже выданных предписаний в Бокситогорском районе.

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В частности, проверялись предписания, выданные управляющим организациям ООО «БГЖУО» и ООО «БЖУО». Аудиту подверглись многоквартирные дома в Бокситогорске по улицам Советская и Комсомольская.

Предписания выполнены не были. По результатам проверки в отношении УК составлены протоколы по ч. 24 ст. 19.5 кодекса об административных правонарушениях.