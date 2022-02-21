Два человека пострадали в лобовом ДТП в Луге

Массовое ДТП произошло днем 20 февраля в Луге Ленобласти.

На перекрестке улицы Победа и Володарская «лоб в лоб» столкнулись LADA, Mitsubishi и Volvo. В результате столкновения пострадали два пассажира в Volvo, их госпитализировали. Сам водитель автомобиля не пострадал.

Проводится проверка.