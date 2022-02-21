Выходной и сокращенный: в России началась четырехдневная рабочая неделя

Новая рабочая неделя, с 21 по 25 февраля включительно, будет короче обычной, из-за праздника 23 февраля.

День защитника Отечества выпадает на среду и является выходным. При этом во вторник, 22 февраля, россиян ожидает сокращенный рабочий день, напомнили в Роструде.

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Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает жителей Петербурга и Ленобласти в марте. Отдохнуть получится с 6 по 8 число. Но перед выходными придется поработать шесть дней подряд — с 28 февраля по 5 марта включительно.