Выходной и сокращенный: в России началась четырехдневная рабочая неделя

Автор: Гузель Галимова
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Новая рабочая неделя, с 21 по 25 февраля включительно, будет короче обычной, из-за праздника 23 февраля.

День защитника Отечества выпадает на среду и является выходным. При этом во вторник, 22 февраля, россиян ожидает сокращенный рабочий день, напомнили в Роструде.

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16.11.2021 806

Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает жителей Петербурга и Ленобласти в марте. Отдохнуть получится с 6 по 8 число. Но перед выходными придется поработать шесть дней подряд —  с 28 февраля по 5 марта включительно.

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