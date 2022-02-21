На шестилетнюю девочку рухнул потолок в Приозерске

В квартире дома на улице Гоголя в Приозерске 21 февраля около 07:00 на шестилетнюю девочку рухнул потолок в ванной комнате. Девочка не пострадала, медицинская помощь ей не понадобилась.

Известно, что крыша в пятиэтажном доме, где случилось происшествие, давно протекает. На момент подготовки публикации мать девочки судится с УК из-за коммунальной аварии.

Ранее ivbg.ru рассказывал о том, что житель Приозерска избил полицейского, провожавшего его до туалета.