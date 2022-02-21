На шестилетнюю девочку рухнул потолок в Приозерске

В квартире дома на улице Гоголя в Приозерске 21 февраля около 07:00 на шестилетнюю девочку рухнул потолок в ванной комнате. Девочка не пострадала, медицинская помощь ей не понадобилась.
Известно, что крыша в пятиэтажном доме, где случилось происшествие, давно протекает. На момент подготовки публикации мать девочки судится с УК из-за коммунальной аварии.
Ранее ivbg.ru рассказывал о том, что житель Приозерска избил полицейского, провожавшего его до туалета.
Вам будет интересно
«Не убивайте, пожалуйста!»: грабитель зарезал продавца в магазине Петербурга. Женщина молила о пощаде – видео
Мужчина в маске и капюшоне зашел в магазин, нанес продавщице около 20 ударов ножом и ушел, забрав с собой одну...
19.02.2022 421