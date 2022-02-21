Публикуем краткие выжимки из продолжающегося большого обращения Владимира Путина к нации

Автор: Анастасия Щербакова
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На данный момент президент России выступает с обращением к гражданам России. Что уже успел сказать глава государства по поводу обострившейся ситуации с Украиной.

  • Современная Украина целиком и полностью была создана большевистской Россией
  • Хрущёв зачем-то отобрал у России Крым и отдал Украине
  • Сталин передал Украине земли, принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии
  • Главный вопрос: зачем надо было с барского плеча удовлетворять любые националистические тенденции на окраинах бывшей империи. Зачем надо было передавать огромные территории, не имеющие к ним отношения
  • Украину в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина», он её автор и архитектор
  • Большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины
  • Cразу после распада СССР Украина много раз просила Россию о помощи. И мы её оказывали
  • Украина предъявляла претензии на алмазный фонд, золотой запас
  • Общая выгода для украинского бюджета от помощи РФ разных видов в 1991-2013 годах составила, по экспертным оценкам, 250 млрд долларов

Посмотреть трансляцию с обращением президента можно по этой ссылке.

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