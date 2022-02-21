Публикуем краткие выжимки из продолжающегося большого обращения Владимира Путина к нации

На данный момент президент России выступает с обращением к гражданам России. Что уже успел сказать глава государства по поводу обострившейся ситуации с Украиной.

Современная Украина целиком и полностью была создана большевистской Россией

Хрущёв зачем-то отобрал у России Крым и отдал Украине

Сталин передал Украине земли, принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии

Главный вопрос: зачем надо было с барского плеча удовлетворять любые националистические тенденции на окраинах бывшей империи. Зачем надо было передавать огромные территории, не имеющие к ним отношения

Украину в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина», он её автор и архитектор

Большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины

Cразу после распада СССР Украина много раз просила Россию о помощи. И мы её оказывали

Украина предъявляла претензии на алмазный фонд, золотой запас

Общая выгода для украинского бюджета от помощи РФ разных видов в 1991-2013 годах составила, по экспертным оценкам, 250 млрд долларов

Посмотреть трансляцию с обращением президента можно по этой ссылке.