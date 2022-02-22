Обвиняемый в жестоком убийстве продавца магазина в Петербурге арестован

Невский районный суд Петербурга отправил под арест 30-летнего мужчину, которого обвиняют в жестоком убийстве продавца магазина для взрослых на улице Дыбенко в Петербурге.

Обвиняемый пробудет под стражей до 19 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов.

По данным правоохранительных органов, обвиняемый Кирилл Васильев нанес не менее 23 ударов колюще-режущим предметом в голову, лицо, шею, грудь и живот, а также в область рук. После этого он похитил два массажера общей стоимостью не менее 8 тысяч рублей и сбежал. Жестокое убийство попало на камеры видеонаблюдения.

Кирилл Васильев уже признался в содеянном и рассказал, как все было. Во время ограбления продавец отказалась проследовать в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку, тогда он и «сорвался». Ранее ivbg.ru публиковал кадры допроса.