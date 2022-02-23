Житель Кронштадта погиб после наезда на силовое ограждение  

Житель Кронштадта 21 февраля в 13:10, двигаясь на Mitsubishi Lancer в сторону Ломоносова, не справился с управлением и въехал в силовое барьерное ограждение.

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Это произошло на 126-м километре КАД. В результате от полученных телесных повреждений 43-летний водитель скончался на месте происшествия.

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