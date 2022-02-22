Работающие пенсионеры увеличат доход уже в этом году

Экономист рассказал, что ждет работающих пенсионеров в 2022 году.
В беседе с РИА Новости экономист Андрей Гиринский заявил, что изменения коснутся увеличения предельной величины базы для начисления взносов в ПФР, индексации социальных и государственных пенсий, а также нового размера МРОТ.
Одно нововведение связано с установлением МРОТ на уровне 13 890 рублей. Автоматически вырастет зарплата пенсионеров, если она не достигает МРОТ, — заявил эксперт.
Также Гиринский добавил, что в этом году трудоустроенные пенсионеры смогут оперативно получать налоговые вычеты и оформлять больничные листы.
Вам будет интересно
Футуристический парк в Гатчинском районе Ленобласти появится уже в октябре этого года. Как указано на портале госзакупок, 15 марта пройдет онлайн-аукцион...
21.02.2022 73