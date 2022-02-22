Работающие пенсионеры увеличат доход уже в этом году

Экономист рассказал, что ждет работающих пенсионеров в 2022 году.

В беседе с РИА Новости экономист Андрей Гиринский заявил, что изменения коснутся увеличения предельной величины базы для начисления взносов в ПФР, индексации социальных и государственных пенсий, а также нового размера МРОТ.

Одно нововведение связано с установлением МРОТ на уровне 13 890 рублей. Автоматически вырастет зарплата пенсионеров, если она не достигает МРОТ, — заявил эксперт.

Также Гиринский добавил, что в этом году трудоустроенные пенсионеры смогут оперативно получать налоговые вычеты и оформлять больничные листы.