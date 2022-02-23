Приозерск украсят цветами на миллионы рублей

По данным сайта госзакупок, администрация Приозерского района 22 февраля объявила тендер на озеленение Приозерска. Стоимость контракта – 2 млн 799 тысяч рублей. Средства выделят из муниципального бюджета.

На Привокзальной площади высадят 1,5 тысячи портулаков и 200 цинерарий. В парке Комсомолов – 1600 бархатцев. Возле памятника Ленина – 500 сальвий, 40 виол, 90 бегоний и 150 цинерарий.

В озеленении также используют георгины, флоксы, гацании, герани, годеции, агератумы, тюльпаны и биденсы. Всего будет высажен 17 641 цветок. Исполнитель должен подготовить почву, устроить и демонтировать клумбы, ухаживать за цветниками.