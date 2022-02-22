Видео: пассажиры устроили драку из-за женщины в метро Петербурга

Как сообщает 78.ru, 22 февраля на «красной» линии метрополитена в Санкт-Петербурге произошла потасовка между пассажирами.
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По информации ivbg.ru, 18 февраля около 18:00 сотрудник погранслужбы ФСБ на контрольно-пропускном пункте «Брусничное» принял от петербуржца Павла Петровича Панина...
19.02.2022 353
Спор разгорелся из-за девушки. В вагон вошел мужчина и грубо попросил ее освободить ему место, что не понравилось другому пассажиру.
На станции «Нарвская» между мужчинами завязалась словесная перепалка с нецензурной бранью, а на станции «Технологический институт» началась драка. Чем закончилась история, не сообщается.