Евросоюз ввел санкции против 12 петербургских депутатов

Всего ЕС согласовал санкции против 351 депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за независимость ДНР и ЛНР.

РИА новости. Евросоюз вводит санкции против депутатов Государственной Думы, которые проголосовали за признание сепаратистских регионов на востоке Украины, — сообщает

В Петербурге санкциям подверглись восемь представителей фракции «Единая Россия», среди которых Виталий Милонов и Сергей Боярский. От коммунистов голосовал Сергей Пантелеев, а от «Справедливой России — За правду» — Олег Нилов.

Также сегодня, 22 февраля поддержали решение о признании республик Оксана Дмитриева и Ксения Горячева от партии «Новые люди».